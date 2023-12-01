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Аршавин считает, что Миранчуку нужно уходить из «Аталанты» этой зимой

Аршавин считает, что Миранчуку нужно уходить из «Аталанты» этой зимой
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Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу будущего российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По мнению Аршавина, Миранчуку надо как можно быстрее менять клуб, ведь давно понятно — он не нужен тренерскому штабу.

«Миранчук не нужен «Аталанте»? Мне кажется, это понятно давно. Не понимаю, почему они его сохранили. Странно, почему его «Торино» не стал выкупать. Он там выглядел как раз к месту.

То, что тренер «Аталанты» не видит его в основном составе, даже учитывая, что он выходит по 20–30 минут, это достаточно нормально. Но, так или иначе, Алексей и его окружение будут искать выход этой зимой. Ему надо сейчас менять команду», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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