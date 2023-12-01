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Гендиректор «Динамо»: команда, которая собралась сейчас, может войти в историю

Гендиректор «Динамо»: команда, которая собралась сейчас, может войти в историю
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров на закрытой премьере веб-сериала «100 лет Динамо» совместно с платформой START высказался об амбициях нынешней команды бело-голубых.

«Если оценивать юбилейный год для «Динамо», то в прошлом сезоне мы выступили неудачно. В этом сезоне команда на подъёме, игра улучшается, появились новые лидеры и новый главный тренер. Происходит развитие команды. Будем надеяться, что достигнем чего-то значимого в этом сезоне.

Мы очень хотим выиграть трофей, которого давно не было у «Динамо». Завоевать его может только уверенная в себе и сильная команда. Последние успехи «Динамо» показывают, что команда, которая сейчас собралась, может сделать больше и войти в историю клуба», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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