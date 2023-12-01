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«Локомотив» объявил об уходе директора клубной академии Щиголева

«Локомотив» объявил об уходе директора клубной академии Щиголева
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Московский «Локомотив» и директор клубной академии Алексей Щиголев объявили о завершении сотрудничества.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Алексея Николаевича за профессионализм, большой объём проделанной работы и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Щиголев руководил академией железнодорожников с 2015 по 2018 год, после чего занимал должность руководителя отдела подготовки резерва РФС, а в январе 2021-го вернулся в академию «Локомотива» в качестве директора.

Коллективы академии, выступающие в Юношеской футбольной лиге, неоднократно становились обладателями медалей разного достоинства, в том числе побеждали в своём возрасте. Так, в сезоне-2021/2022 года «Локомотив» U17 выиграл первенство ЮФЛ-2. Мужская молодёжная команда «Локо» в сезоне-2021/2022 взяла бронзовые награды первенства молодёжных составов, а в этом сезоне завоевала золотые медали МФЛ-2023.

При Щиголеве было создано полноценное женское отделение клуба и образована женская молодёжная команда «Локомотив». Уже в 2022-м юные железнодорожницы стали победителями Молодёжной лиги среди юниорок до 21 года.

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