Экс-защитник «Химок» Тихий рассказал об отстранении от тренировок с подмосковной командой

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о переходе из «Химок», а также об отстранении от тренировок с подмосковной комндой.

«Как этим летом оказался в «Пари НН» после четырёх лет в «Химках»? В октябре прошлого года Гогниев отстранил меня от тренировок с командой. Я каждый день ездил в зал, занимался с нашим тренером по физподготовке. По факту не было никакой работы с мячом, один бег. Ненормально, когда футболиста так изолируют. Терпел, потому что руководство «Химок» обещало, что меня вот-вот вернут. Через какое-то время понял: просто обманывают — ситуация никак не менялась. Решил уходить. «Крылья» хотели взять меня в аренду, но «Химки» это не устраивало. В какой-то момент на меня вышел «Локомотив», общался напрямую с Ульяновым. Но там что-то не срослось. С «Химками» пришли к тому, что будем разрывать контракт. Мне заплатили компенсацию, вернули все долги и весной я поехал в «Пари НН» — Юран хорошо знал о моей ситуации, он и позвал. Меня не могли заявить по ходу чемпионата, поэтому просто тренировался с командой, набирал форму. А летом уже подписался на три года (2+1)», — приводит слова Тихого Sport24.