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Защитник «Зенита» Эракович отреагировал на выход сборной Сербии на Евро-2024

Защитник «Зенита» Эракович отреагировал на выход сборной Сербии на Евро-2024
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал выход сборной Сербии в финальную часть чемпионата Европы 2024 года в Германии. Также он выразил надежду, что «Зенит» сохранит лидерство в РПЛ.

«Мне очень приятно, что Сербия отобралась на Евро-2024 года спустя, но сейчас не время думать о сборной — надеюсь, что «Зенит» уйдёт на зимний перерыв на первом месте. После этого буду думать о Сербии», — передает слова Эрарковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, 19 ноября состоялся матч 10-го тура группы G отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Сербии и Болгарии. Хозяева вырвали ничью со счётом 2:2 благодаря голу защитника «Спартака» Срджана Бабича и прошли на Евро-2024.

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