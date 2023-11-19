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Сербия — Болгария — 2:2, обзор матча отбора Евро-2024, видео, гол Бабича, расклады, 19 ноября 2023, Венгрия — Черногория

Сербия делала всё, чтобы пролететь мимо Евро. Спас защитник «Спартака»
Михаил Рождественский
Сербию спас защитник «Спартака»
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Конкурент тоже поспособствовал — отдал игру за две минуты.

Развязка в группе G в квалификации Евро-2024 получилась ровно такой, какой и должна была. В состав изначально не попал никто из топов, поэтому нейтральные болельщики ждали зарубы до последнего тура. Но эта «заруба» чуть не превратилась в игру в поддавки.

Перед решающим, 8-м туром расклад был такой: Венгрия с 15 очками на Евро, Сербия (13) — вторая, Черногория (11) — третья. Только вот испытания напоследок были неравными: пока черногорцы ехали к относительно мощной Венгрии, сербам нужно было дома справиться с худшей командой группы — Болгарией. Та, если что, за семь туров набрала три очка, ни разу не выиграла и имела разницу мячей 5-12. Более чем выполнимая задача, да?

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа G. 10-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 2
Болгария
1:0 Велькович – 17'     1:1 Русев – 59'     1:2 Десподов – 69'     2:2 Бабич – 82'    

И даже началось всё у Сербии замечательно: уже на 17-й минуте Милош Велькович открыл счёт. Преимущество сохранилось до перерыва, и это означало, что сербы в 45 минутах от выхода на Евро.

А во втором тайме начались приключения. На 59-й минуте счёт сравнял Георги Русев, спустя ещё 10 минут болгарская сборная вышла вперёд благодаря голу Кирилла Десподова. Интересно было бы узнать, о чём в этот момент думали сербские футболисты. Болельщики вот, хоть и недолго, точно понервничали. Потому что в параллельной встрече Черногория забила ещё в первом тайме и вполне могла скинуть сербов со второй строчки.

Интересных развязок ещё предостаточно:
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Вообще, за Сербией уже закрепился имидж сборной, которая, имея приличный состав, вечно делает всё, чтобы не попасть на крупный турнир. Или, попав туда, всячески портит сама себе жизнь и позорно вылетает. Особенно плохо у сербов складывается с попаданием на Евро — в своём нынешнем государственном виде эта страна ни разу не выходила на чемпионат Европы. И в эти несколько минут история будто повторялась. Но дальше началось самое интересное.

Черногория словно решила перехватить тренд у сербов и пропустила два гола за две минуты. И на 66-й, и на 68-й отличился лидер и главная звезда венгров — Доминик Собослаи из «Ливерпуля». В онлайн-таблице всё вернулось на свои места: Сербия, вне зависимости от своего результата, — на Евро, Черногория — мимо.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа G. 10-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Венгрия
Окончен
3 : 1
Черногория
0:1 Рубежич – 36'     1:1 Собослаи – 66'     2:1 Собослаи – 68'     3:1 Надь – 90+3'    

А концовка обоих матчей закрепила сложившийся ранее расклад. Сербии, чтобы окончательно снять ответственность за свою судьбу с конкурента, нужно было забивать, и она это сделала. На 82-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич с передачи Душана Тадича сравнял счёт. А Черногория загрустила и в добавленное время пропустила от венгров третий.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Закрепим: Венгрия — первая и на Евро, Сербия — вторая и тоже, Черногория — до свидания. Хотя в определённый момент в группе чуть всё не перевернулось.

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