Сербия делала всё, чтобы пролететь мимо Евро. Спас защитник «Спартака»

Развязка в группе G в квалификации Евро-2024 получилась ровно такой, какой и должна была. В состав изначально не попал никто из топов, поэтому нейтральные болельщики ждали зарубы до последнего тура. Но эта «заруба» чуть не превратилась в игру в поддавки.

Перед решающим, 8-м туром расклад был такой: Венгрия с 15 очками на Евро, Сербия (13) — вторая, Черногория (11) — третья. Только вот испытания напоследок были неравными: пока черногорцы ехали к относительно мощной Венгрии, сербам нужно было дома справиться с худшей командой группы — Болгарией. Та, если что, за семь туров набрала три очка, ни разу не выиграла и имела разницу мячей 5-12. Более чем выполнимая задача, да?

И даже началось всё у Сербии замечательно: уже на 17-й минуте Милош Велькович открыл счёт. Преимущество сохранилось до перерыва, и это означало, что сербы в 45 минутах от выхода на Евро.

А во втором тайме начались приключения. На 59-й минуте счёт сравнял Георги Русев, спустя ещё 10 минут болгарская сборная вышла вперёд благодаря голу Кирилла Десподова. Интересно было бы узнать, о чём в этот момент думали сербские футболисты. Болельщики вот, хоть и недолго, точно понервничали. Потому что в параллельной встрече Черногория забила ещё в первом тайме и вполне могла скинуть сербов со второй строчки.

Вообще, за Сербией уже закрепился имидж сборной, которая, имея приличный состав, вечно делает всё, чтобы не попасть на крупный турнир. Или, попав туда, всячески портит сама себе жизнь и позорно вылетает. Особенно плохо у сербов складывается с попаданием на Евро — в своём нынешнем государственном виде эта страна ни разу не выходила на чемпионат Европы. И в эти несколько минут история будто повторялась. Но дальше началось самое интересное.

Черногория словно решила перехватить тренд у сербов и пропустила два гола за две минуты. И на 66-й, и на 68-й отличился лидер и главная звезда венгров — Доминик Собослаи из «Ливерпуля». В онлайн-таблице всё вернулось на свои места: Сербия, вне зависимости от своего результата, — на Евро, Черногория — мимо.

А концовка обоих матчей закрепила сложившийся ранее расклад. Сербии, чтобы окончательно снять ответственность за свою судьбу с конкурента, нужно было забивать, и она это сделала. На 82-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич с передачи Душана Тадича сравнял счёт. А Черногория загрустила и в добавленное время пропустила от венгров третий.

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Закрепим: Венгрия — первая и на Евро, Сербия — вторая и тоже, Черногория — до свидания. Хотя в определённый момент в группе чуть всё не перевернулось.