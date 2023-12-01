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Дмитрий Парфёнов стал главным тренером «Актобе»

Дмитрий Парфёнов стал главным тренером «Актобе»
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Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов возглавил казахстанский «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба клуба на странице во «ВКонтакте».

49-летний российский специалист подписал контракт до конца 2024 года.

Напомним, Дмитрий Парфёнов покинул подмосковную «Родину» 10 октября. 49-летний специалист возглавил команду летом прошлого года. В сезоне‑2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, однако уступила «Пари НН» по сумме двух встреч и не смогла выйти в высший российский дивизион. Прежде Парфёнов работал с такими клубами, как тульский «Арсенал», «Урал», «Тосно» и ивановский «Текстильщик». «Актобе» в завершившемся сезоне чемпионата Казахстана занял третье место, набрав 50 очков.

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