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Игрок «Родины» Гордюшенко рассказал о разнице между Артигой и Парфёновым

Игрок «Родины» Гордюшенко рассказал о разнице между Артигой и Парфёновым
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Полузащитник московской «Родины» Астемир Гордюшенко рассказал о новом главном тренере команды Франке Артиге, а также высказался о разнице между испанце и бывшем наставнике клуба Дмитрии Парфёнове.

«Что привнёс нового в команду новый главный тренер Артига? Кардинальных изменений я не могу отметить. Мы работаем, тренируемся, пробуем разные связки. Где‑то не получается, когда мы не выигрываем, а иногда очень много забиваем, как в предыдущей игре. Будем работать, чтобы всё было хорошо. Если тренер покидает команду в середине сезона, значит, кардинальные изменения всё же нужны? Мне сложно на такие вопросы отвечать. Моё дело — выкладываться на каждой тренировке.

В чём разница между Парфёновым и Артигой? Сложный вопрос. Стоит отдать должное Дмитрию Владимировичу, потому что мы проделали огромный путь: были почти в зоне вылета и прошли в стыки. Это много стоит. Почему команду покинул Парфёнов? Это вопрос к Алексею Николаевичу Зинину, точно не ко мне», — приводит слова Гордюшенко «Матч ТВ».

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