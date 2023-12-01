Романцев: не надо России уходить из Европы. Люди, придумавшие санкции, придут в чувство

Бывший тренер «Спартака» и сборной России, восьмикратный чемпион России Олег Романцев высказался об отстранении российских клубов и сборных от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Могу непопулярное мнение высказать. Наверное, многие меня осудят. Моё мнение: играть [сборной] надо, всеми правдами-неправдами. Но, конечно, не унижаясь ни перед кем. Раз обстоятельства такие, нужно стремиться играть как можно больше. Придут в себя люди, которые выдумали эти санкции, справедливость восторжествует, а мы должны быть к этому готовы. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом. Из Европы уходить не надо. Надо играть, где можем, показывать полные стадионы по телевизору. Они подумают: ничего себе, а российский футбол жив. Может, и быстрее эта ахинея закончится», – передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.