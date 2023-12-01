Гафин: знаю певца Криса Нормана, а футболиста с похожей фамилией — нет

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о бывшем полузащитнике клуба Матиасе Норманне.

«Для меня больше не существует такого футболиста, как Норманн? Знаю певца Криса Нормана, а футболиста с похожей фамилией — нет. Но такой есть, Матиас? Может быть, и есть. Футболистов много в мире.

Если Норманн вернётся в Россию, двери в «Динамо» для него закрыты? Как он может вернуться в страну, из которой убежал? Передумает? Давайте не будем говорить о каких-то фантастических ситуациях», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, 20 августа Матиас Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны, а футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.

Также стало известно о решении ФИФА, согласно которому полузащитник Матиас Норманн будет вынужден выплатить компенсацию «Ростову» за расторжение контракта.