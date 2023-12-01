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Источник: «Спартак» планирует расстаться с Классеном на фоне возвращения в строй Тавареша

Источник: «Спартак» планирует расстаться с Классеном на фоне возвращения в строй Тавареша
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«Спартак» изучает варианты продолжения карьеры для 23-летнего немецкого защитника российского происхождения Леона Классена. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, московский клуб изучает варианты с продажей и арендой игрока на фоне скорого возвращения в строй ранее травмированного Томаша Тавареша. В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритет — европейские чемпионаты. Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провёл два матча за красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт одну результативную передачу. «Спартак» после 16 туров чемпионата России располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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