Дьяков: «Динамо» с таким составом может спокойно бороться за Кубок России и победу в РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков полагает, что бело-голубым по силам бороться за победу в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны в текущем сезоне.

«По составу «Динамо» даже не сильно слабее «Зенита». По сравнению с ЦСКА, у которого обойма — 13 человек, скамейка у «Динамо» хорошая. Даже если кто-то выпадает, есть равноценная замена. Тот состав, который есть сейчас, может спокойно бороться за трофеи: как за победу в Кубке, так и в чемпионате.

Личку я выделял, как только он пришёл в клуб. Начало было скомканное, теряли очки, но сейчас «Динамо» занимает то место, которое заслужили. Посмотрим, как команда подготовится ко второй части чемпионата, но они однозначно претенденты на трофей», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.