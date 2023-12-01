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Агент Кабелла: возвращение Реми в Россию сейчас невозможно

Агент Кабелла: возвращение Реми в Россию сейчас невозможно
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Энтони Федон, агент экс-полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла, заявил, что на данный момент возращение француза в Россию не планируется.

«На данный момент возвращение Реми в «Краснодар» невозможно. Никто не рассматривает такой вариант. Но время, проведённое там, он вспоминает с теплотой. Спасибо всем болельщикам клуба, которые всегда поддерживали его», – приводит слова Федона «РБ Спорт».

33-летний Кабелла выступает за «Лилль». В нынешнем сезоне француз провёл 13 игр в рамках Лиги 1 и записал на свой счёт одну результативную передачу. За «Краснодар» полузащитник играл в период с 2019 по 2021 год. «Быки» после 16 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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