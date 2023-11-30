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Защитник «Зенита» Круговой: обрадовался поражению «Краснодара». Было желание стать первыми

Защитник «Зенита» Круговой: обрадовался поражению «Краснодара». Было желание стать первыми
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Футболист «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении «Краснодара» от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Обрадовался поражению «Краснодара» «Уралу», потому что мы вышли на первое место. Было желание и цели стать первыми, теперь «Зенит» там. Сейчас задача — не отпустить лидерство. Для этого нужно выиграть каждую следующую игру», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 16 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» располагается на первом месте турнирной таблицы, опережая «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом» на выезде. Игра состоится 3 декабря и начнётся в 16:30 мск.

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