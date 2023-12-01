«Астон Вилла» подала жалобу в УЕФА на фанатов «Легии», устроивших драку с полицией

Руководством «Астон Виллы» было принято решение о том, чтобы обратиться в УЕФА с жалобой на польскую «Легию» и её фанатов, которые инициировали драку с сотрудниками правоохранительных органов Бирмингема перед минувшим матчем команд в Лиге конференций (1:1).

«Астон Вилла» может подтвердить, что подала официальную жалобу в УЕФА по поводу поведения футбольного клуба «Легия», а также их болельщиков перед вчерашним матчем Лиги конференций, проходившим на «Вилла Парк».

Четыре сотрудника полиции получили ранения, а 46 болельщиков «Легии» были арестованы после беспрецедентного насилия со стороны польских фанатов за пределами стадиона.

«Астон Вилла» будет делать дальнейшие запросы в УЕФА с целью гарантировать, что другие клубы и полицейские по всей Европе не подвергнутся подобным серьёзным рискам для своей безопасности со стороны варшавской «Легии», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба из Бирмингема.