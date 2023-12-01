Пиоли: если игроки «Милана» не верят в победу в Серии А, могут не приходить на тренировки

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о том, не демотивирует ли футболистов миланского клуба тот факт, что они на несколько очков отстают от конкурентов в турнирной таблице Серии А.

«Если кто-то из моих футболистов не верит, что мы можем обогнать «Интер» и «Ювентус» в таблице за оставшиеся 25 туров чемпионата, то им не следовало приходить на вчерашнюю тренировку. Однако они все пришли, потому что им за это заплатят, а ещё потому, что они в это верят», — приводит слова Пиоли журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после 13 туров чемпионата Италии подопечные Пиоли набрали 26 очков и на текущий момент занимают третье место. «Ювентус» после аналогичного количества матчей в Серии А заработал 30 очков и расположился на второй строчке. В активе у «Интера» 32 очка, и он занимает первое место.