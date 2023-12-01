Сборная ФНЛ — сборная Медиалиги: стартовые составы команд

В товарищеском матче встретятся сборные Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Медиалиги. Команды сыграют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Сборная ФНЛ: Солдатенко («Алания»), Гудков («Сокол»), Багаев («Алания»), Пальцев («КАМАЗ»), Алибеков («Динамо» Махачкала), Хосонов («Химки»), Саадуев («Черноморец»), Азявин («Муром»), Фартуна («КАМАЗ»), Сердеров («Динамо» Махачкала), Глушков («Енисей»).
Сборная Медиалиги: Зириков, Мушвиг, Давыдов, Жекич, Харламов, Маврин, Соснин, Тарасов, Мазур, Део, Корж.
Встреча пройдёт по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграют два тайма по 30 минут. Запланировано, что у игры будет три счёта – футбольный, альтернативный (с учётом челленджей) и счёт по итогам серии буллиталити.
- 1 декабря 2023
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