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Сборная ФНЛ — сборная Медиалиги: стартовые составы команд

Сборная ФНЛ — сборная Медиалиги: стартовые составы команд
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В товарищеском матче встретятся сборные Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Медиалиги. Команды сыграют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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01 декабря 2023, пятница. 20:00 МСК
Сборная ФНЛ
1-й тайм
1 : 0
Сборная Медиалиги
1:0 Сердеров – 3'    

Стартовые составы команд:

Сборная ФНЛ: Солдатенко («Алания»), Гудков («Сокол»), Багаев («Алания»), Пальцев («КАМАЗ»), Алибеков («Динамо» Махачкала), Хосонов («Химки»), Саадуев («Черноморец»), Азявин («Муром»), Фартуна («КАМАЗ»), Сердеров («Динамо» Махачкала), Глушков («Енисей»).

Сборная Медиалиги: Зириков, Мушвиг, Давыдов, Жекич, Харламов, Маврин, Соснин, Тарасов, Мазур, Део, Корж.

Встреча пройдёт по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграют два тайма по 30 минут. Запланировано, что у игры будет три счёта – футбольный, альтернативный (с учётом челленджей) и счёт по итогам серии буллиталити.

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