Марцел Личка: для Кокорина сейчас нет места в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о возможном воссоединении связки нападающих Фёдора Смолова и Александра Кокорина.

«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина. Воссоединить их связку со Смоловым? У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо». Мне достаточно нынешних игроков», — приводит слова Лички Sport24.

32-летний Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис». В текущем сезоне за «Арис» он провёл 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков после 16 матчей.