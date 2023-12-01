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«Арис» с Кокориным сыграл вничью с «Рейнджерс» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ

«Арис» с Кокориным сыграл вничью с «Рейнджерс» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, где встречались шотландский «Рейнджерс» и кипрский «Арис». Команды играли на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Арис» сыграл вничью с «Рейнджерс» со счётом 1:1.

В первом тайме, на 28-й минуте, Шави Бабика с передачи российского нападающего Александра Кокорина открыл счёт в матче, выведя «Арис» вперёд. В начале второго тайма, на 49-й минуте, Росс Маккосленд сравнял счёт. Матч так и закончился — 1:1, ничья.

После результата данного матча «Рейнджерс» набрал восемь очков в пяти матчах. Шотландская команда идёт на втором месте в турнирной таблице своей группы в Лиге Европы. «Арис» набрал четыре очка за аналогичное количество игр и занимает последнюю, четвёртую строчку в квартете. Команда Александра Кокорина потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. Теперь кипрский клуб может только побороться за третье место, чтобы выйти в 1/16 Лиги Конференций — для этого необходима победа над «Спартой» в последнем туре.

Лига Европы . Группа C. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
Арис
Лимасол, Кипр
0:1 Бабика – 28'     1:1 Маккосленд – 49'    
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