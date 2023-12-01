ЦСКА обжалует красную карточку Мойзеса, полученную в кубковом матче с «Ростовом»

Московский ЦСКА не согласен с решением судьи Кирилла Левникова показать красную карточку бразильскому защитнику армейцев Мойзесу на 77-й минуте матча с «Ростовом». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Встреча прошла в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась вничью со счётом 1:1.

По информации источника, в ЦСКА считают, что рука находилась в естественном положении и лишения явной возможности забить гол не было.

Напомним, мяч попал в руку Мойзеса, однако рядом с бразильцем были партнёры по команде. Но главный судья матча Кирилл Левников после просмотра VAR удалил игрока красно-синих.

В той встрече «Ростов» открыл счёт благодаря автоголу защитника армейцев Кирилла Набабкина. В составе ЦСКА отличился форвард Антон Заболотный.