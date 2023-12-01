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Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако» в третий раз подряд

Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако» в третий раз подряд
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Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком ноября в «Монако». Он стал игроком месяца в команде в третий раз подряд. Об этом сообщил «Монако» в социальной сети Х (ранее Twitter).

В ноябре 27-летний Александр Головин в трёх матчах Лиги 1 забил один мяч и оформил одну голевую передачу. Всего в текущем сезоне чемпионата Франции на его счету 12 матчей, пять голов и две результативные передачи.

Напомним, Головин возглавляет рейтинг самых дорогих российских футболистов, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt — его цена составляет € 30 млн.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 13 матчей. Лидирует «Пари Сен-Жермен» — 30 очков. В ближайшем туре «Монако» встретится с «Монпелье» 3 декабря.

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