Игрок сборной Аргентины Фернандес: в финале ЧМ-2022 казалось, что Мбаппе хочет убить нас

Полузащитник сборной Аргентины и лондонского «Челси» Энцо Фернандес поделился впечатлениями от поведения нападающего французской национальной команды и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира 2022 года.

«Я помню, что он говорил мне какие-то вещи относительно матча. Были моменты, когда мы праздновали голы, а Мбаппе показывал нам такие жесты, как будто бы хотел убить нас. Он говорил нам, что Франция выиграет финал.

Был эпизод, когда он схватил меня, не знаю почему. Но хорошо, что у меня есть телохранитель в лице Кристиана Ромеро (смеётся). Когда мы забили гол, он начал что-то кричать ему в лицо», — приводит слова Фернандеса TyC Sports.

Напомним, в финале чемпионата мира в основное время команды сыграли со счётом 3:3. В послематчевой серии пенальти со счётом 4:2 победила сборная Аргентины.