«Я не злопамятный». Месси — о критике в свой адрес до победы на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил, как к нему относились аргентинские болельщики до того, как он в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира 2022 года.

«У меня были плохие времена. Моя семья и люди, которые меня любят, тоже переживали. Критики в Аргентине были очень несправедливы к целому поколению игроков и говорили много плохого обо мне. Но я не злопамятный.

Я чувствую, что благодаря триумфу на чемпионате мира мне удалось изменить ситуацию и покорить всех жителей Аргентины. Сегодня 95% или 100% аргентинцев любят меня, и это прекрасное чувство», — приводит слова Месси ESPN со ссылкой на Disney Star.

Напомним, на чемпионате мира 2022 года Месси принял участие в семи матчах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами.