«Интер Майами» продал все абонементы на новый сезон, хотя цена выросла вдвое

Клуб МЛС «Интер Майами», за который выступает нападающий Лионель Месси, реализовал все абонементы на регулярный сезон-2024. Стадион «Драйв Пинк Стэдиум» вмещает 18 тыс. зрителей. Интересно, что стоимость абонементов и билетов в сравнении с началом прошлого сезона выросла вдвое. «Интер» поднял цены вскоре после подписания Месси.

Расписание матчей регулярного сезона МЛС-2024 пока неизвестно. Однако билеты на один матч будут также доступны для покупки.

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года, подписав контракт на два года. В новом клубе аргентинец выиграл Кубок лиг, став лучшим бомбардиром турнира: в семи матчах Месси забил 10 голов. В МЛС он провёл шесть игр, отметился голом и двумя голевыми передачами. Однако «Интер» не попал в плей-офф прошлого сезона.