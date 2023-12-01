Владимир Быстров высказался об увольнении Калешина из «Акрона»

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Быстров прокомментировал увольнение Евгения Калешина с поста главного тренера тольяттинского «Акрона».

«Все иностранные тренеры были защищены. Любой русский тренер — как на электрическом стуле. Калешина уволили явно не за результат. Давайте так. Мне понятно, во что играла команда. Мне импонирует тренер Калешин. Его резкость высказываний, естественно, кому‑то не нравится. Это жизненная ситуация. Те люди, которые принимают решения, они стоят выше», — сказал Быстров в эфире ток‑шоу «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России в прошлом сезоне.