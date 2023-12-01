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Сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги, Низамутдинов оформил дубль

Сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги, Низамутдинов оформил дубль
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Медиалиги. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Сборная ФНЛ одержала победу со счётом 4:0.

На третьей минуте счёт открыл нападающий команды Первой лиги Сердер Сердеров. На 47-й минуте второй мяч сборной ФНЛ забил Эльдар Низамутдинов. На 53-й минуте Низамутдинов оформил дубль. В концовке встречи Дмитрий Шадринцев установил окончательный счёт — 4:0.

Встреча прошла по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграли два тайма чистого времени по 30 минут. Было запланировано, что у игры будет три счёта – футбольный, альтернативный (с учётом челленджей) и счёт по итогам серии буллиталити.

Сборную ФНЛ возглавил Евгений Калешин. В тренерский штаб сборной Медиалиги вошли Игорь Звездин, Шамиль Курбанов и Алан Гатагов.

Winline Новая Игра . Winline Новая Игра
01 декабря 2023, пятница. 20:00 МСК
Сборная ФНЛ
Окончен
4 : 0
Сборная Медиалиги
1:0 Сердеров – 3'     2:0 Низамутдинов – 46'     3:0 Низамутдинов – 53'     4:0 Шадринцев – 58'    
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