Боатенг прокомментировал решение «Баварии» отказаться от подписания контракта с ним

Бывший защитник «Баварии» Жером Боатенг, который минувшей осенью был близок к тому, чтобы снова стать игроком мюнхенского клуба, ответил на вопрос о том, почему это не произошло, а также рассказал о планах на будущее.

«Я ни в коем случае не затаил обиду на «Баварию». Напротив, я благодарен клубу за то, что мне позволили тренироваться и проявлять себя. Возможно, это ещё окупится для меня в будущем. Но я могу сказать, что хотел бы поиграть за мюнхенцев.

Если говорить о моём будущем, то с большей вероятностью вижу себя за границей. Италия, Испания — я открыт для всех. В тренировочных матчах с «Баварией» я понял, что всё ещё могу быть конкурентоспособным. Хочу играть и поддерживать тонус. Я по-прежнему могу помочь многим командам, и у меня есть мотивация продолжать пополнять свою коллекцию трофеев. Завоёвывать титулы — это всегда было моим стремлением в любом клубе», — приводит слова Боатнега Kicker.