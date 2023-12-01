Двухминутный дубль Митровича помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Наср» в Про-Лиге

Завершился матч 15-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Игра прошла на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:0.

На 64-й минуте матча сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич открыл счёт с передачи Сауда Абдулхамида и вывел свою команду вперёд. На 74-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открылся в центре штрафной напротив левого угла ворот и очень классным ударом с лёту вколотил мяч в сетку, но офсайд углядели у футболиста.

На 90-й минуте форвард Александр Митрович увеличил преимущество «Аль-Хиляля». Спустя лишь две минуты Митрович оформил дубль с передачи Милинковича-Савича и установил окончательный счёт встречи. Сразу после этого гола защитник хозяев Али Аль-Булайхи получил прямую красную карточку.

Благодаря этой победе «Аль-Хиляль» укрепил своё лидерство в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 41 очко в 15 играх. «Аль-Наср» находится на второй позиции с 34 очками после аналогичного количества встреч.