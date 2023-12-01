Нико Уильямс отказал «Реалу» в переходе из-за нежелания «сливочных» платить за игрока

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс принял решение не переходить в мадридский «Реал», поскольку «сливочные» были готовы подписать футболиста только в качестве свободного агента по истечении его контракта в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, пару месяцев назад состоялась встреча представителей Уильямса и мадридского клуба, на которой стороной «сливочных» было выдвинуто предложение о переходе 21-летнего игрока к ним в команду, но только на правах свободного агента. Однако Уильямс не согласился на этот вариант, поскольку изъявил желание, чтобы его нынешний клуб «Атлетик» Бильбао получил денежные средства от его продажи. В свою очередь, «Реал» не устроило подобное предложение.

Напомним, сегодня, 1 декабря, Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2027 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.