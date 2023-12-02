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«Ньюкасл» заинтересован в приобретении Ромелу Лукаку

«Ньюкасл» заинтересован в приобретении Ромелу Лукаку
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«Ньюкасл» рассматривает возможность приобретения нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, выступающего на правах аренды в итальянской «Роме».

Как сообщает Voetbalkrant, «сороки» всерьёз интересуются бельгийским игроком. Цель «Ньюкасла» состоит в том, чтобы увеличить конкуренцию в атаке своей команды.

В текущем сезоне Лукаку выступает за «Рому» на правах годичной аренды. В 15 матчах во всех турнирах бельгиец отметился девятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

После 13 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 23 очка и занимает шестое место в чемпионате.

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