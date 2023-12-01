Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау: VAR должен оказывать меньшее влияние на футбол

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что арбитрам стоит реже обращаться к помощи системы VAR во время матчей.

«Я бы хотел видеть меньше обращений к VAR. У меня нет проблем, когда эта система помогает с положением вне игры, потому что в этом отношении она близка к тому, чтобы определять всё правильно, независимо от того, согласны вы с решением или нет. Эти линии дают вам чёткий ответ на вопрос о том, был ли офсайд. Но в остальном я против.

Я всё ещё думаю, что это просто мнение одного человека против мнения другого человека. Всё очень субъективно. Я бы хотел видеть меньше влияния VAR. Я определённо не хотел бы видеть больше обращений к этой системе, поскольку, на мой взгляд, это испортило бы игру.

Для меня проблема с VAR заключается в том, что из-за этой системы решения на поле стали менее значимыми. Я по-прежнему считаю, хотя возможно я старомоден в этом, что следует чуть больше внимания уделять решениям судьи на поле, потому что судья чувствует игру и управляет ходом матча», — приводит слова Хау beIN Sports.