Полузащитник «Фрайбурга» Грегорич стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Фрайбурга» Михаэль Грегорич признан лучшим игроком по итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. 29-летний хавбек сборной Австрии в матче с «Олимпиакосом» (5:0) забил три гола и отдал голевую передачу.

На звание лучшего также номинировались полузащитник «Мольде» Кристиан Эриксен, нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя» и Коди Гакпо из «Ливерпуля». Игроки норвежского и английского клубов сделали в матчах 5-го тура по дублю, а форвард французской команды оформил хет-трик.

По итогам предыдущих туров звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы выигрывали Ладислав Крейчи («Спарта»), Моймир Хитил («Славия» Прага), Винченцо Грифо («Фрайбург») и Саша Хорват (ЛАСК).