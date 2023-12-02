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Полузащитник «Фрайбурга» Грегорич стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Фрайбурга» Грегорич стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
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Полузащитник «Фрайбурга» Михаэль Грегорич признан лучшим игроком по итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. 29-летний хавбек сборной Австрии в матче с «Олимпиакосом» (5:0) забил три гола и отдал голевую передачу.

На звание лучшего также номинировались полузащитник «Мольде» Кристиан Эриксен, нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя» и Коди Гакпо из «Ливерпуля». Игроки норвежского и английского клубов сделали в матчах 5-го тура по дублю, а форвард французской команды оформил хет-трик.

По итогам предыдущих туров звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы выигрывали Ладислав Крейчи («Спарта»), Моймир Хитил («Славия» Прага), Винченцо Грифо («Фрайбург») и Саша Хорват (ЛАСК).

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