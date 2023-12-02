Гарри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему приходилось играть

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему доводилось играть.

«Лучшие защитники, против которых я играл — это Джон Терри и Джорджо Кьеллини. Джон был очень хитер и умен на поле, не зря считается одним из лучших на своей роли. То же самое я могу сказать о Кьеллини. Мы встречались как на клубном уровне, так и на уровне сборных, и он всегда здорово использовал свой корпус, — приводит слова Кейна Sportskeeda.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 95 млн летом этого года. В текущем сезоне форвард провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.