Определились участники первого и второго раундов отбора ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ

Стали известны сборные, которые выступят в первом раунде отбора на чемпионат мира-2026 в зоне КОНКАКАФ, а также состав корзин для жеребьёвки второго этапа турнира, сообщает AP. Они были определены согласно ноябрьскому рейтингу ФИФА.

В первом раунде между собой встретятся:

Ангилья — Острова Тёркс и Кайкос;

Американские Виргинские острова — Британские Виргинские острова.

Команды сыграют по два матча: дома и в гостях. Игры пройдут в марте 2024 года.

На втором этапе к двум победителям первого раунда добавятся 28 команд. Их распределят на шесть групп по пять команд. Сборные в каждой группе сыграют на этом этапе в два круга.

При жеребьёвке они будут распределены на пять корзин по шесть сборных.

Корзина 1. Панама, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас, Сальвадор, Гаити.

Корзина 2. Кюрасао, Тринидад и Тобаго, Гватемала, Никарагуа, Антигуа и Барбуда, Суринам.

Корзина 3. Сент-Киттс и Невис, Доминиканская Республика, Гайана, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Куба.

Корзина 4. Бермуды, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада, Монтсеррат, Барбадос, Доминика.

Корзина 5. Белиз, Аруба, Каймановы острова, Багамы и два победителя первого раунда.

Точная дата жеребьёвки второго этапа ещё не объявлена.

По две команды из каждой группы выйдут в третий раунд, где будут разыграны три путёвки на ЧМ-2026. Там 12 сборных распределят на три группы по четыре сборные. Победители квартетов завоюют места в финальном турнире чемпионата мира.

Две лучшие сборные из трёх занявших вторые места попадут в межконтинентальный плей-офф, где с командами из других конфередаций разыграют ещё две путёвки на ЧМ-2026.

Сборные США, Мексики и Канады получили места в финальной части чемпионата мира как хозяева турнира.