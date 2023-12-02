Экс-игрок сборной Колумбии дисквалифицирован за удар девушки по ягодицам во время матча

Бывший форвард сборной Колумбии, ныне выступающий за «Депортиво Кали» Тео Гутьеррес, дисквалифицирован на четыре матча чемпионата страны за то, что дважды ударил девушку по ягодицам во время игры, сообщает Infobae.com.
В матче против местной «Толимы» 38-летний игрок сделал это, когда уходил на перерыв, а затем повторил действие, возвращаясь на поле, – женщина стояла у подтрибунного помещения и отвечала за логистику на игре.
Напомним, Тео Гутьеррес выступал за целый ряд латиноамериканских клубов и лишь за один европейский. В период с 2016 по 2017 год колумбиец защищал цвета лиссабонского «Спортинга», в котором забил 15 голов и отдал один ассист в 32 матчах. На данный момент Гутьерресу 38 лет. За сборную Колумбии в 52 встречах он забил 15 голов.