В «Баварии» определились с тем, кто заменит Нойера после завершения им карьеры

Руководство «Баварии» составило шорт-лист из вратарей, которые рассматриваются в качестве долгосрочной замены 37-летнему голкиперу мюнхенского клуба Мануэлю Нойеру. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, основными кандидатами на замену Нойеру являются 28-летний вратарь «Милана» Мик Меньян, 25-летний голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель и 27-летний страж ворот «Штутгарта» Александр Нюбель.

Напомним, в минувший вторник, 28 ноября, мюнхенский клуб пролонгировал трудовое соглашение с Нойером до 30 июня 2025 года. Немецкий вратарь выступает в составе «Баварии» с 2011 года. За этот период голкипер принял участие в 495 матчах во всех турнирах, в 237 из которых сыграл «на ноль».