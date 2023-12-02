Тренер «Аль-Насра» о проигрыше «Аль-Хилялю»: в этом матче нужен был отдельный VAR для VAR

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о поражении своей команды в минувшем матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (0:3).

«Возможно, в первые 15 минут у кого-то создалось впечатление, что «Аль-Хиляль» контролировал ход встречи, но на самом деле правда заключается в том, что мы с самого начала стали совершать одни и те же ошибки, связанные с организацией игры, но потом нам удалось это исправить.

В игре было несколько моментов, когда рефери должен был использовать VAR, но не делал этого. Это странно. Когда мяч коснулся руки игрока «Аль-Хиляля», никто даже не заговорил об этом. Перед тем как наш соперник забил второй гол, был фол на Роналду. Развился ли футбол до такой степени, что теперь в нём можно использовать всё, что вам захочется?

Я не буду обсуждать положения «вне игры», которые зафиксировал лайнсмен во время матча, включая эпизод с голом Роналду, потому что существуют новые технологии, которые позволяют отслеживать подобные моменты.

Тем не менее сегодня нам нужна была ещё одна VAR-комната для того, чтобы отслеживать работу VAR на матче», — приводит слова Каштру официальный аккаунт «Аль-Насра» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Аль-Хилялю» удалось прервать 20-матчевую беспроигрышную серию «Аль-Насра».