Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 14-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 2 декабря, стартует 14-й тур английской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего игрового уикенда.

2 декабря, суббота:

18:00 мск. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»;

18:00 мск. «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед»;

18:00 мск. «Брентфорд» — «Лутон Таун»;

20:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Эвертон»;

23:00 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

3 декабря, воскресенье:

17:00 мск. «Борнмут» — «Астон Вилла»;

17:00 мск. «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»;

17:00 мск. «Ливерпуль» — «Фулхэм»;

17:00 мск. «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

В данный момент лондонский «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 30 очков после 13 проведённых матчей.