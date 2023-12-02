Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 14-го тура АПЛ сезона-2023/2024
Сегодня, 2 декабря, стартует 14-й тур английской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего игрового уикенда.
2 декабря, суббота:
18:00 мск. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»;
18:00 мск. «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед»;
18:00 мск. «Брентфорд» — «Лутон Таун»;
20:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Эвертон»;
23:00 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».
3 декабря, воскресенье:
17:00 мск. «Борнмут» — «Астон Вилла»;
17:00 мск. «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»;
17:00 мск. «Ливерпуль» — «Фулхэм»;
17:00 мск. «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
В данный момент лондонский «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 30 очков после 13 проведённых матчей.
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