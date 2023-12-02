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Экс-владелец «Лидса» рассказал, как уволил тренера из-за не понравившегося ему дивана

Экс-владелец «Лидса» рассказал, как уволил тренера из-за не понравившегося ему дивана
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Итальянец Массимо Челлино, являющийся бывшим владельцем английского «Лидса», поделился историей о том, как он по ошибке уволил главного тренера команды Брайана Макдермотта.

«Мой английский был ужасным, когда я купил «Лидс» в 2014 году. Когда я приехал, в кабинете на «Элланд Роуд» стоял бархатный диван. Он был фиолетовым. Я сказал: «Поменяйте диван (на английском: couch. — Прим. «Чемпионата»), я больше не хочу его видеть». А потом они уволили главного тренера (coach)!

Перед следующей игрой меня спросили: «Кто завтра будет руководить командой?» Я сказал: «Почему у нас нет главного тренера?» Мне ответили: «Вы его уволили». Я его уволил? #####», — приводит слова Челлино британское издание Daily Mail.

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