Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит ещё один матч в Саудовской Аравии

В субботу, 2 декабря, российский арбитр Сергей Карасёв отработает ещё один матч в Саудовской Аравии. Об этом сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в службе коммуникаций РФС.

Сегодня Карасёв в качестве арбитра VAR обслужит игру 15-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак». Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром на матч назначен латвийский рефери Андрис Трейманис.

Напомним, 30 ноября Сергей Карасёв в качестве главного арбитра отсудил встречу 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6). Ему помогали Алексей Лунёв и Игорь Демешко, а Виталий Мешков работал на VAR. В матче было показано четыре предупреждения, а также отменён один гол, автором которого стал алжирец Рияд Марез. Причиной отмены стало положение «вне игры».