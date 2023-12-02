Люк Уилкшир: надеюсь, у Тюкавина будет возможность поиграть в Европе

Бывший футболист Люк Уилкшир высказался о продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с московским «Динамо».

«Продление контракта Тюкавина — хорошая и даже фантастическая новость для «Динамо». Я слежу за РПЛ и поддерживаю «Динамо», поэтому рад этому. Верю, что он сможет принести ещё больше пользы для клуба, забивать.

Надеюсь, у Тюкавина будет возможность поиграть в Европе, но его желание — другой вопрос. Но для меня было бы лучше, чтобы он забивал и приносил успех «Динамо», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.