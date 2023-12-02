Лишь одна команда не проигрывала ни секунды в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне

Французская «Ницца» — единственная команда, которая не проигрывала ни секунды в топ-5 европейских чемпионатов в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает driblab.

В тройку лучших клубов по проценту времени, в которое проигрывали команды, также входят мюнхенская «Бавария» (2,1%) и миланский «Интер» (3,5%). Три худшие команды по этому показателю — берлинский «Унион» (56,1%), английские «Бёрнли» (52,6%) и «Шеффилд Юнайтед» (48,9%).

Фото: Driblab

В данный момент «Ницца» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, набрав 29 очков после 13 проведённых матчей. Сегодня, 2 декабря, эта команда сыграет с «Нантом» в рамках 14-го тура Лиги 1. Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.