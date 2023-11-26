«Ницца» — самая малопропускающая команда в топ-5 лигах Европы

Французская «Ницца» пропустила наименьшее количество мячей среди клубов топ-5 европейских лиг. В 13 турах Лиги 1 соперники «Ниццы» смогли забить всего лишь четыре гола.

Подопечные 34-летнего Франческо Фариоли сохраняют свои ворота в неприкосновенности в восьми играх подряд.

По информации телеграм-канала Opta Sports, «Ницца» всё ещё ни разу не уступала в счёте в текущем розыгрыше французской Лиги 1, став первым клубом в истории высшей лиги Франции, ни разу не уступавшей в счёте в первых 13 турах чемпионата.

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Тулуза». Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0. После этой игры в активе «Ниццы» стало 29 очков. Команда отстаёт от лидирующего «ПСЖ» на одно очко.