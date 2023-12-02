В Минспорта готовы помочь сборной России организовать матчи во время Игр БРИКС

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о взаимодействии с Российским футбольным союзом (РФС) и возможной помощи по организации товарищеских матчей сборной России во время Игр БРИКС.

«РФС заявил о желании провести матчи с командами БРИКС во время Игр БРИКС. Минспорт максимально тесно взаимодействует с Российским футбольным союзом абсолютно по всем направлениям, в том числе по развитию футбола в регионах и международному сотрудничеству. Конечно, мы готовы использовать наши ресурсы, а сегодня Министерство спорта уделяет особое внимание международному направлению для проведения тех матчей, по которым примет решение Российский футбольный союз.

Наша сборная нуждается в насыщении спортивного календаря. Объединение БРИКС, как и все другие международные правительственные объединения, для нас сейчас один из приоритетов в международном спортивном сотрудничестве, будем активно работать», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.