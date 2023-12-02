Канчельскис — о бане России: если бы я работал в РФС, мы пошли бы другим путём

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о невключении сборной России в число участников жеребьёвки Лиги наций.

«Ожидаемое решение. Думаю, ещё лет 10, к сожалению, мы будем с этим бороться. Дай бог, чтобы пораньше мы вернулись, но от нас тут ничего не зависит. Мы заложники ситуации. Не знаю, был ли смысл переходить в этом случае в Азию. У нас же есть люди, которые сидят в федерации. Они должны это решать. Только время покажет, были ли они правы или нет. Хотелось бы, чтобы сборная играла и представляла нашу страну.

Если бы я работал в нашей федерации футбола, мы бы пошли другими путями, общались бы. Я смотрю, что там никаких действий не принимают. Я уже говорил не один раз, что, когда у нас во главе был Колосков, хоть какой-то футбольный порядок был. Сейчас в аэропорту я быстрее всё прохожу, чем в РФС — записывают всё, бумажки, бюрократия. Так уже всё это надоело! При Колоскове мы всегда участвовали во всех международных турнирах. А сейчас у нас в футболе идёт полный беспредел и бардак. Так что будем ждать наших действий. Надо принимать какие-то решения», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.