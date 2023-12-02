Стала известна максимальная сумма, которую может получить победитель Евро-2024

Максимальная сумма, которую сборная может получить за победу на чемпионате Европы 2024 года, составляет € 28,25 млн. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Общий призовой фонд Евро‑2024 составит € 331 млн (такой же призовой фонд был и на Евро‑2020). За участие в турнире каждая команда получит € 9,25 млн, за победу в матче — € 1,0 млн, за ничью — € 500 тыс. За выход в плей‑офф полагается около € 1,5 млн, за проход в четвертьфинал — € 2,5 млн, за выход в полуфинал — € 4 млн.

Команда, которая займет второе место, получит дополнительную выплату в размере € 5 млн, победитель чемпионата — € 8 млн.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.