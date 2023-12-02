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Сборные Украины и Беларуси проведут домашние матчи на нейтральных полях в Лиге наций

Сборные Украины и Беларуси проведут домашние матчи на нейтральных полях в Лиге наций
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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила, что национальные команды Украины и Беларуси будут проводить свои домашние матчи на нейтральных полях в Лиге наций сезона-2024/2025.

Сборная Украины будет выступать в Лиге В, сборная Беларуси — в Лиге С. Им запрещено пересекаться.

Напомним, по итогам Лиги наций — 2022/2023 украинцы заняли вторую позицию в первой группе, набрав 11 очков в шести проведённых матчах. Эта сборная сыграет в плей-офф турнира за выход в финальный этап чемпионата Европы — 2024.

Сборная Беларуси завершила групповой этап Лиги наций — 2022/2023 на последней строчке в третьем квартете Лиги С. Эта национальная команда заработала три очка после шести встреч. Беларусь не сыграет на групповом этапе Евро-2024.

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