«Пари НН» сделал предложение по трансферу игрока «Локо» Марадишвили

Председатель совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов рассказал, что клуб сделал предложение по трансферу полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Интерес к Марадишвили есть. Предложение по игроку поступало в «Локомотив», — приводит слова Кондратова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Пари НН» хочет приобрести у «Локомотива» Константина Марадишвили за 60 млн рублей и взамен готов отказаться от 60 млн за Тимура Сулейманова, который перешёл в стан железнодорожников из «Пари НН» на правах аренды.

По договору между сторонами в том случае, если Сулейманов сделает семь голевых действий, «Локомотив» будет обязан выкупить игрока за 60 млн рублей. Тимуру осталось совершить лишь одно голевое действие, чтобы активировать эту опцию, но «Пари НН» готов отказаться от 60 млн за Сулейманова ради перехода Марадишвили — а средства за переход Константина помогут «Локомотиву» закрыть трансфер Лукаса Веры из «Оренбурга».