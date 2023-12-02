Президент «Наполи»: будем рассматривать вариант с продажей Осимхена в 2024 году

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ответил на вопрос, планируется ли пролонгация трудового соглашения с нападающим неаполитанского клуба Виктором Осимхеном.

«Продление Осимхена? Мы находимся на стадии подписания контракта с игроком. Своё предложение мы озвучили Виктору и его представителям ещё летом.

«Наполи» не отзывал своё предложение после того, как Осимхен временно передумал ставить свою подпись под новым соглашением. Ситуация остаётся в руках Виктора и его агентов. Поэтому мы будем рассматривать вариант с продажей Осимхена в 2024 году, если он не продлит контракт», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.