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Авиарейс «МЮ» в Ньюкасл отменили из-за непогоды, команде придётся ехать 3 часа на автобусе

Авиарейс «МЮ» в Ньюкасл отменили из-за непогоды, команде придётся ехать 3 часа на автобусе
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Утренний авиарейс «Манчестер Юнайтед» из Манчестера в Ньюкасл был отменён из-за непогоды. Теперь команде тен Хага придётся добираться на игру на автобусе. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, команда должна была сесть на рейс в аэропорту Манчестера в 11 утра по местному времени, но ей сообщили, что рейс отменён из-за «непогоды и технических проблем». Теперь «красным дьяволам» придётся совершить трёхчасовую поездку на автобусе, прежде чем встретиться с «Ньюкаслом» сегодня вечером.

Напомним, сегодня, 2 декабря, пройдёт матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

В данный момент «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 13 матчах. «Ньюкасл» же располагается на седьмой строчке — у «сорок» 23 очка за аналогичное количество игр.

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